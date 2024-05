Il videogioco che racconta la vita delle nuove generazioni a Milano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) «Emma non ammetterebbe mai che in venticinque anni non è ancora stata ad un concerto, che a volte le manca Valencia, e che quando Louis dorme le piace intingere i cetriolini nel gelato». Ecco come si presenta uno dei sette personaggi di In Their Shoes, il nuovosviluppato dallo studio indipendente di game design We are Muesli, già famoso per aver creato per il festival della Letteratura di Mantova 2023 Ludmilla, unispirato a “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino. Nato nel 2013 aper iniziativa di Claudia Molinari (designer) e Matteo Pozzi (scrittore e copywriter), lo studio mira con questo gioco are autentiche esperienze della quotidianità milanese, sfidando le convenzioni tipiche dei videogiochi attraverso una narrazione non lineare basata sulle scelte del giocatore. «In their Shoes affronta diverse tematiche sociali attraverso le storie dei vari personaggi: i pregiudizi, la crisi abitativa a, la precarietà lavorativa, le aspettative genitoriali, il maschilismo tossico, la rabbia adolescenziale, il body shaming, la pressione sociale sui social media, l’alienazione del lavoro e così via», ci spiega Pozzi, che insieme ai suoi colleghi ha scritto ben quarantanove storyline interattive incentrate sui sette personaggi del gioco.