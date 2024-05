Il viceministro di FdI che demolisce la casa vincolata | il Cds contro Cirielli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilagli Esteri di Fratelli d’Italia Edmondoha demolito unadi campagna. Ma non lo poteva fare. Così ha deciso una sentenza del Consiglio di Stato. Anche se il titolo autorizzativo in quel momento era valido ma la causa era ancora pendente. La storia riguarda un fabbricato che si trova a Sant’Egidio di Montalbino in provincia di Salerno. Si trattava di una proprietà appartenuta a un generale dei carabinieri in una zonapaesaggisticamente. Nella quale quindi non si potevano effettuare ristrutturazioni edilizie senza l’autorizzazione. Anche sefa sapere che aveva il permesso. E in effetti in prima istanza il tribunale amministrativo regionale gli aveva anche dato ragione. Ma poi è arrivato il ricorso del ministero. Il parere negativo La storia la racconta oggi Il Fatto Quotidiano. I giudici del CdS hanno dato ragione al ministero: il parere negativo della Soprintendenza era vincolante.