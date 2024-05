Il trono di spade - il prequel su Dunk e Egg avrà un tono diverso - secondo Martin

(Di giovedì 23 maggio 2024) The Hedge Knight, la seriede Ildidedicata alle avventure di& Egg, un cavaliere di fortuna e il suo scudiero, ambientate circa un secolo prima degli eventi del primo libro della saga di Westeros,unmolto, più leggero da quello della serie madre, coerentemente con il materiale di partenza. Questa prima stagione, inoltre adatterà la prima novella con protagonista il duo, ovvero Il cavaliere errante: una storia dei Sette Regni. Se lo showsuccesso, assicura George R.R., verranno adattate anche le successive. In un post del suo blog, lo scrittore annuncia anche il completamento del casting, che già tempo fa aveva trovato i due protagonisti: “Questa serie sarà molto più corta,solo sei episodi, eun. Però, comunque, siamo a Westeros, nessuno è mai davvero al sicuro. In coda,ha aggiunto che metà serie sarà diretta dal regista inglese Owen Harris, autore di San Junipero, celebre episodio di Black Mirror.

