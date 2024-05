Il trionfo dell' Atalanta - una nuova speranza che fa tremare le grandi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo ha conquistato l'Europa, non quella ricca e snoba Champions League, ma quella passionale e verace'Europa League. L'ha spazzato via il Bayer Leverkusen e ora si gode la sua festa, quella attesa otto stagioni, quella costruita in anni di sforzi, lungimiranza, attenzione.

