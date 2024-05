Il trionfo dell’Atalanta strappa applausi | i complimenti delle altre squadre e degli sportivi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il giorno dopo l’incredulità inizia piano piano a fare strada alla consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande. L’Atalanta ha vinto l’Europa League, sì, è tutto vero. E lo ha fatto dominando il Bayer Leverkusen che nelle precedenti 51 partite non ne aveva persa nemmeno uno. Qualcosa di semplicemente leggendario, destinato a rimanere scolpito nella storia del club nerazzurro. “E’ stata un’impresa memorabile”, ha detto Gian Piero Gasperini e trovare parole differenti per descrivere quanto è successo a Dublino è oggettivamente difficile. Ildella Dea ha fatto impazzire il popolo nerazzurro, ma non solo, ha ancheto gliavversari e di tante eccellenze del mondo dello sport che non hanno esitato a far recapitare i proprialla squadra vincitrice del trofeo. Dall’Inter alla Juventus, dal Napoli alla Lazio fino a Cagliari, Lecce, Empoli, Sassuolo e Salernitana.