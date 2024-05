Il Torino va in Conference League se… Tutte le combinazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilall’improvviso sogna l’Europa. La vittoria col Milan ha regalato importanti speranze ai granata, che hanno agguantato il nono posto e possono ancora arrivare ottavi: eccolea 90? dalla fine per i piemontesi in chiave qualificazione alla. L’ottavo posto non può essere più raggiunto, ma c’è però la chance del nono posto, posizione attuale dei granata: se la squadra di Juric finirà nona e la Fiorentina dovesse vincere la, arrivando dunque ottava, allora Toro inda nono. Ecco di seguito le. ILARRIVA NONO E VA INSE… batte l’Atalanta e succedono anche queste due cose e la Fiorentina vince lapareggia o perde contro l’Atalanta, il Napoli non vince e la Fiorentina vince laSportFace. .