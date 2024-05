Il tentato omicidio dell' influencer a Novara | fermato il marito Siu è in fin di vita

Roma, 23 maggio 2024 – “Si è ferita cadendo” aveva detto al centralino del 118, Jonathan Maldonato, 34 anni, marito della nota influencer italo-marocchina Soukaina El Basri, meglio conosciuta come “Siu”. Ma il foro al petto della donna, che poco dopo è finita in coma farmacologico all’ospedale di Novara, il molto sangue trovato in casa, hanno allertato gli inquirenti che hanno voluto scavare a fondo per ricostruire la vicenda poco chiara. quotidiano

E’ stato arrestato nella notte con l’accusa di tentato omicidio Jonathan Maldonato, il marito della nota influencer Soukaina El Basri, meglio conosciuta come Siu. La donna, 30 anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara dopo essere stata colpita al petto con un oggetto appuntito, forse un punteruolo. ilfattoquotidiano

LATINA – Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto in flagranza di reato O.A., 34 anni, per il tentato furto aggravato presso la sede locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sita in via Pier Luigi Nervi.

