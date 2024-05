Il super-vulcano dei Campi Flegrei manda segnali ma per ora non ci sono indizi di un’eruzione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Napoli, 23 maggio 2024 – Nel giro di poco meno di 24 ore, tra il 20 e il 21 maggio,stati registrati 168 terremoti nell’area dei, con una magnitudo massima di 4.4. Quest’ultimo evento è stato il più energetico tra quelli registrati dall’inizio dell’attuale crisi bradisismica iniziata nel 2005, e ha riacceso ancora una volta la paura di un’ipotetica eruzione del ‘’. Il problema è che, purtroppo, non è possibile prevedere a lungo termine quando ci sarà la prossima eruzione, né se e quando ci saranno altri eventi sismici. Tuttavia, grazie alla costante sorveglianza del, è possibile rilevare con ampio anticipo l’insorgenza di fenomeni precursori, come importanti variazioni nella sismicità, nella deformazione del suolo, o nel contenuto chimico delle emanazioni fumaroliche, ha spiegato Francesca Bianco, la direttrice della sezione di Napoli del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica elogia (Ingv), in una precedente intervista.

