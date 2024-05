(Di giovedì 23 maggio 2024) Dieci pagine con 19 macro-argomenti e diversi punti. È ildepositato dal candidato sindaco didestra Giov, reperibile sul sito del Comune, ma non sul sito internet creato ad hoc dalla lista civica che non lo ha ancora presentato ufficialmente a poco meno di venti giorni dalle elezioni. Primo capitolo dedicato allo sviluppo economico e alla tassazione locale che l’avvocato promette di "diminuire". In particolare con "l’esenzione dell’imposta sullee sulle insegne delle aziende che intendono investire nella propria riqualificazione instorico" così come "per le, la Cosap saràper tre". Secondo tema è un marchio di fabbrica deldestra, ossia la sicurezza e la lotta al degrado. "Adeguamento agli organici della polizia locale e dotazione della pistola taser – si legge nel documento – l’adesione al progetto ’Strade Sicure’ per portare l’esercito, la riapertura del presidio di polizia h24 all’ospedale e recintare il parco del Popolo con chiusura notturna".

Il programma di Tarquini: "Abbasseremo le tasse. Distese gratis per tre anni a nuove attività in centro" - Il programma di tarquini: "Abbasseremo le tasse. Distese gratis per tre anni a nuove attività in centro" - Le promesse del candidato di centrodestra attraverso dieci pagine per 19 punti "Rivisiteremo la festa del Tricolore: non un solo giorno, ma un mese di eventi". Per rivitalizzare il commercio dell’esag ... ilrestodelcarlino

ELEZIONI EUROPEE 2024/Azione - Un programma serissimo per un obiettivo piccolissimo: un voto in più di Renzi - ELEZIONI EUROPEE 2024/Azione - Un programma serissimo per un obiettivo piccolissimo: un voto in più di Renzi - I PROGRAMMI DEI PARTITI - Calenda chiede il voto sulla scorta di cinquanta pagine di idee contro il logorio sloganistico della politica moderna. Ma la sua vis ... huffingtonpost

Allarme sicurezza in città. La Guatteri rilancia il tema: "Basta risse e aggressioni. Si ricorra all’esercito" - Allarme sicurezza in città. La Guatteri rilancia il tema: "Basta risse e aggressioni. Si ricorra all’esercito" - L’aspirante consigliera per la lista civica di tarquini attacca l’Amministrazione "Il Comune aspetta un’altra tragedia per aderire al progetto ’strade sicure’. La delinquenza aumenta, noi donne abbia ... ilrestodelcarlino