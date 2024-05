Il potere del gusto e della creatività per emergere

(Di giovedì 23 maggio 2024) Concepito come contest globale nel 2015 per valutare e supportare i talenti emergenti nel mondogastronomia, indipendentemente dal background, dal sesso e dall’etnia, il progetto S.Pellegrino Young Chef Academy è stato presentato durante il Festival di Gastronomika da Valeria Raimondi, giornalista e direttrice di Fine Dining Lovers, magazine dedicato all’alta gastronomia targata S.Pellegrino e Acqua Panna, accompagnata da Marco Apicella, ex-studente e proprietario del ristorante Al Peschereccio. Oggi i principali obiettivi per l’Academy sono il networking, la continua formazione e la crescita professionale, raggiunti anche attraverso dei workshop gratuiti ed eventi locali. Con un ruolo di mentorship, dei senior chef hanno il compito di traghettare i ragazzi durante l’intero percorso formativo, anche post-competizione. La chiave del successo del progetto è la formazione a trecentosessanta gradi, che prevede la costruzionepropria immagine, la conoscenza del marketing e dell’imprenditorialità attraverso l’offerta di seminari online, video, podcast e molto altro.

