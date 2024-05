Il Policlinico di Milano attiverà il percorso del cosiddetto cesareo dolce - che permetterà di avere il proprio partner accanto anche durante l' intervento chirurgico del cesareo programmato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il momento del parto è un evento naturale, ma èun momento estremamente importante da condividere insieme a chi quel viaggio lo fa solo immaginario. Per rendere più piacevole l’arrivo di un nuovo mini essere umano, nel parto tradizionale la presenza del papà o del, se d’accordo, è ormai data per scontata. La stessa cosa non avviene per il. Per questo motivo, ildiha deciso di far entrare il papàil parto non naturale. Inizio anno animato in sala parto della Santa Famiglia Xinsieme al«Abbiamo voluto rendere questa presenza una costante, in modo da ridurre la medicalizzazione della procedura.