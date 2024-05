Il Papa chiude all' eventualità di avere delle donne diacono

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo anni di commissioni, studi, dichiarazioni e riflessioni, quando meno te l’aspetti ildice che finché lui sarà sul trono di Pietro non ci saranno mai le diaconesse. Non l’ha fatto tramite una bolla, una dichiarazione, un motu proprio. Ha usato il mezzo che predilige, l’intervista, stavolta alla Cbs. A domanda secca, Francesco è stato netto: “Lehanno sempre avuto, direi, la funzione di diaconesse senza essere diaconi, giusto? Lesono di grande servizio come, non come ministri all’interno dell’Ordine sacro. Fare spazio allenella Chiesa non significa dare loro un ministero”. La sentenza ha colto in contropiede anche diverse alte personalità di curia, compresi quelli (ostili alla prospettiva di vedere presto diaconesse sull’altare) che ritenevano che il via libera sarebbe certamente arrivato e anche in tempi brevi. Si pensava che fosse una sorta di contentino da dare all’episcopato tedesco, la concessione meno problematica.