Il nome di Suning scomparirà dal centro sportivo dell’Inter | via ogni riferimento alla vecchia proprietà

Fiona May: "Jacobs a Parigi farà bene. Mia figlia Larissa Lasciamola in pace" - Fiona May: "Jacobs a Parigi farà bene. Mia figlia Larissa Lasciamola in pace" - Due volte campionessa del mondo e per due volte argento olimpico, una delle icone dello sport ha parlato dei protagonisti azzurri a Roma, per gli Europei e ai Giochi di Parigi: "Marcell Jacobs l'ho tr ... gazzetta

Judo, il Campionato Italiano A2 Esordienti B ritrova Olbia: le gare al GeoPalace - Judo, il Campionato Italiano A2 Esordienti B ritrova Olbia: le gare al GeoPalace - Il Campionato Italiano A2 Esordienti B di Judo sbarca a Olbia. Sabato e domenica al GeoPalace 500 atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno sui tatami del palazzetto gallurese per conquistare i ... unionesarda

Giulivi: “Carenza di impianti sportivi Bacciardi ha sbagliato Città” - Giulivi: “Carenza di impianti sportivi Bacciardi ha sbagliato Città” - CIVITAVECCHIA - "Siamo sbalorditi dalle dichiarazioni di Renato Bacciardi sullo sport cittadino. Il candidato sindaco parla di carenza di impianti e strutture semi-abbandonate ma sicuramente, nel cors ... centumcellae