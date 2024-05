Il New York Times celebra la domenica italiana

Roma, 17 mag – In Ucraina arriveranno le truppe della Nato? L’ipotesi tiene banco ormai da mesi e il clima è assolutamente rovente. La stampa statunitense, come riporta Agenzia Nova, insiste sulla questione e rischia di generare un altro vespaio di analisi e preoccupazioni. ilprimatonazionale

Il pranzo della domenica è un’antica tradizione italiana che vuole celebrare il giorno di festa settimanale con un pasto molto più ricco, rispetto a quelli feriali. Anche il New York Times ha recentemente evidenziato l’importanza culturale del pranzo della domenica, attraverso un articolo, scritto dall’editorialista e critico gastronomico Frank Bruni, in cui si esalta un rito che è soprattutto condivisione. cultweb

Il pranzo della domenica è un’antica tradizione italiana che vuole celebrare il giorno di festa settimanale con un pasto molto più ricco, rispetto a quelli feriali. Anche il New York Times ha recentemente evidenziato l’importanza culturale del pranzo della domenica, attraverso un articolo, scritto dall’editorialista e critico gastronomico Frank Bruni, in cui si esalta un rito che è soprattutto condivisione. cultweb

David Broder: "Meloni è l'apripista delle destre estreme in Europa. Ora vuole egemonizzarle" - Lo storico britannico David Broder, autore de I nipoti di Mussolini. Il fascismo nell'Italia contemporanea, dirige la sezione sull'Europa di Jacobin e sul New York Times ha pubblicato interventi come L'estrema destra vuol prendersi l'Europa e Meloni apre la strada. In questa intervista analizza la strategia meloniana Quando Giorgia Meloni annuncia che con ...

OpenAI potrà addestrare l'AI con le notizie di WSJ e NY Post - Tra queste testate figurano il New York Times , il New York Daily News, il Chicago Tribune e The Intercept. Queste controversie legali evidenziano la complessità delle questioni relative alla ...