Il Napoli va in Conference League se… Tutte le combinazioni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilcerca il nono posto (che può valere un piazzamento europeo): eccolea 90? dalla fine per gli azzurri in ottica qualificazione alla. Da campioni d’Italia all’attuale decimo posto: dalle stelle alle stalle, un vero disastro per gli azzurri questa stagione con lo scudetto sul petto. La squadra di Calzona, però, può ancora arrivare a giocarsi un piazzamento europeo, che però potrà essere soltanto la. In palio il nono posto che potrebbe sbloccare la qualificazione alla coppa minore a livello Uefa se la Fiorentina vincesse la stessa competizione tra pochi giorni. Andiamo a scoprire come, ricordando che la squadra partenopea attualmente sia decima con 52 punti, un punto in meno del Torino nono. Se ilnon vincerà con il Lecce, va subito precisato, arriverà decimo e fuori dale coppe, perché ha gli scontri diretti a sfavore col Torino.

Fiorentina (almeno) in Conference League: Torino e Napoli sperano, ecco come possono qualificarsi - Fiorentina (almeno) in conference League: Torino e napoli sperano, ecco come possono qualificarsi - Con la vittoria di Cagliari per 2-3, la Fiorentina è certa di arrivare almeno ottava e di partecipare alla conference League. Nonostante questo, rimane ancora. calciomercato

Gasperini non è "pazzo", accetterebbe Napoli per almeno due motivi - Gasperini non è "pazzo", accetterebbe napoli per almeno due motivi - Perché Gian Piero Gasperini dovrebbe lasciare una Atalanta così forte per un napoli in grande difficoltà Il mister non è uno sprovveduto, anzi. areanapoli

Sky - Osimhen farà una scelta professionale, non di soldi: ha una preferenza - Sky - Osimhen farà una scelta professionale, non di soldi: ha una preferenza - Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: “conference League Per quel che s’è visto nell’ultimo periodo è difficile fare un pronos ... tuttonapoli