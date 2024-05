Il Napoli di De Laurentiis ha sempre considerato un intralcio l’Europa League

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildi Destato refrattario alIl successo dell’Atalanta, che consegna il primo trofeo internazionale alla città di Bergamo e consente all’Italia di festeggiare un trofeo internazionale “pesante” dopo l’ultima Champions del 2010, ha un gusto decisamente gradevole e particolare. Non era la sfida di Davide contro Golia ma certamente un modo di fare calcio (non solo stare sul campo) che in Europa prendepiù piede e forse segna un cambio culturale. Hanno colpito la composta gioia e l’ordinata euforia dell’Atalanta e dei propri tifosi. Consapevoli in questa stagione di poter fare davvero qualcosa di indimenticabile. Ordine e compostezza che sono figlie della consapevolezza di un percorso virtuoso perseguito con determinazione e fiducia nel proprio percorso.dell’Atalanta è un successo che affonda le proprie radici in scelteorientate alla crescita ed alla consapevolezza.