Il momento migliore - no? Gasperini gela l' Atalanta in diretta | addio dopo la festa?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una battuta, forse rivelatrice, nella notte della grande. L'ha appena vinto l'Europa League travolgendo "l'imbattibile" Bayer Leverkusen del nuovo mago Xabi Alonso (51 partite di fila senza sconfitte in questa stagione) con un clamoroso 3-0 nella finalissima di Dublino. Prima Europa League per una squadra italiana, primo trofeo continentale per la Dea. E' l'ultimo capolavoro di mister Gian Piero, e forse potrebbe davvero restare tale. Pressato inda Daniele Adani e Bruno Giordano ai microfoni di Rai 1, subitola partita, l'allenatore ha commentato con il sorriso sul volto l'impresa dei suoi ragazzi, ringraziando giocatori, tifosi e società. Quasi un commiato, anche se il suo contratto a Bergamo scade nel 2025. Tuttavia, le voci di un suo possibileper approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis a Napoli sono tornate fortissime, proprio mentre in campo si scatenava ladei nerazzurri.