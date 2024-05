Il Medioriente negli atenei milanesi Il Senato del Poli condanna le violenze Tre filoPal incatenati in Bicocca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Simona Ballatore e Giulia Bonezzi Ilaccademico deltecnico di Milano "fermamente l’escalation della violenza. Gli attacchi indiscriminati contro civili e infrastrutture sono inaccettabili e devono cessare istantaneamente, consentendo l’immediato accesso agli aiuti umanitari". A quanto Il Giorno apprende, l’organo collegiale si pone sotto l’ombrello del discorso all’Onu del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e non si schiera nel conflitto che devasta ile infiamma in differita glioccidentali. Il testo della mozione verrà reso pubblico nei prossimi giorni. In esso ilaccademico deltecnico "si impegna ad accogliere richieste di sostegno e di collaborazione da parte di studiose e studiosi palestinesi e israeliani a rischio di incolumità fisica o la cui libertà accademica sia compromessa". Ma l’uso della parola "" rappresenta comunque una novità, nella cristalleria di sensibilità in cui si sono trasformate le università italiane mediaticamente assediate da "acampade" pro Palestina che chiedono loro di chiudere ogni collaborazione conisraeliani, nonché con aziende che "guadagnano dalla guerra".