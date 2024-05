Il marito dell’influencer Siu ora cambia versione | “Gesto autolesionistico” - i dubbi sul suo racconto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Jonathan Maldonato, dopo aver inizialmente parlato di un incidente domestico, avrebbe raccontare agli inquirenti che indagano sul ferimento della moglie Soukaina El Basri, che “si sarebbe provocata in modo autonomo" la ferita al torace. .

Influencer Siu, colpo di scena a Biella: chi finisce in carcere - ... conosciuta sui social con il nome di Siu, è un'influencer nel ... È stato il marito, giovedì scorso, ad allentare i soccorsi: 'Mia ...era stato sentito a lungo sabato scorso in Procura in presenza dell'... iltempo

Jonathan Maldonato: chi è il marito dell'influencer ridotta in fin di vita - Lo fa sapere anche il fratello dell'influencer : "Nelle ultime settimane tutta la famiglia aveva difficoltà a mettersi in contatto con lei, e anche nostro padre dal Marocco ha provato più volte a ... tg.la7