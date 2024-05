Il gruppo Identità e Democrazia esclude AfD - rottura definitiva con l’estrema destra tedesca

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il(ID) del Parlamento europeo ha preso una decisione storica:re tutti i membri della delegazione del partito tedesco Alternative fur Deutschland (AfD). La proposta di espulsione, avanzata dal capoparlamentare della Lega, Marco Zanni, ha trovato l'appoggio della Lega stessa, del Rassemblement National di Marine Le Pen, del Vlaams Belang (Belgio) e di Libertà eDiretta (Repubblica Ceca). La decisione ha effetto immediato e segna una netta frattura all'interno delparlamentare.Le motivazioni dellaLa decisione di espellere AfD non è arrivata all'improvviso, ma è stata il risultato di una serie di eventi culminati nelle ultime settimane. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un'intervista di Maximilian Krah, capolista di AfD alle prossime elezioni europee, rilasciata a un quotidiano italiano. Nell'intervista, Krah ha dichiarato: "Non dirò mai che chi aveva un'uniforme delle SS era automaticamente un criminale", una posizione che ha suscitato sdegno e condanne immediate tra i membri di ID.