Il Governo si spacca sui vini dealcolati Forza Italia incalza Lollobrigida e porta il tema in Parlamento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’è in ritardo sui. Questa volta a sottolinearlo non sono né le aziende viticole né le associazioni di settore, ma gli stessi alleati di, attraverso un’interrogazione parlamentare firmata da tre esponenti di– Raffaele Nevi, Giandiego Gatta e Giovanni Arruzzolo – e rivolta al ministro dell’Agricoltura Francesco. Interrogazione con cui si ricorda come le giacenze 2022-2023 si siano chiuse con circa 45,5 milioni di ettolitri di vino, il dato più alto degli ultimi vent'anni, a dimostrazione di come alternative ai consumi di vino siano ormai un’urgenza. Non è la prima volta che ilarriva in: a maggio dello scorso anno era stato il Movimento5Stelle a sollevare la questione su iniziativa di Alessandro Caramiello. È la prima volta, però, che l'iniziativa arriva da un partito di. Il sollecito a«L'non ha ancora attuato pienamente il Regolamento Ue 2021/2117 e questo crea evidenti svantaggi competitivi rispetto ai produttori Ue – si legge nel testo - Le associazioni hanno sollevato perplessità rispetto al decreto di recepimento, in quanto non consente l'elaborazione di questi prodotti all'interno degli stabilimenti viticoli».