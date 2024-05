Il gazebo notturno di Giglioli Le proposte sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un, per illustrare ai cittadini e all’elettorato leper Castelfiorentino. E’ l’iniziativa organizzata per stasera dal centrodestra, dalle 21 alle 23.30, nella piazza di fronte all’ex cinema Puccini. Oltre alla candidata a sindaco Susi, ci saranno il commissario capo della polizia di Stato in aspettativa speciale Danilo Di Stefano e il segretario provinciale della Lega Federico Bussolin. "Abbiamo ritenuto che il punto di programmadovesse essere trattato con la massima chiarezza, al di là delle chiacchiere, delle ambiguità e delle strumentalizzazioni ma soprattutto in un contesto che fosse simbolico e rappresentativo dell’argomento – ha commentatoa proposito dell’iniziativa - invitiamo quindi la cittadinanza a uscire di casa a prendere un caffè, a sostenere le attività del centro storico e ad approfittare di questa serata per informarsi sul programma elettorale relativo alla".