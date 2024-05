Il Festival A tutta birra col food truck

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alla Schiranna si spilla: prende il via questa sera, giovedì 23 maggio, l’edizione numero sette del Varese Beer, il maggiore evento dedicato allaartigianale nella provincia dei sette laghi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra Paneliquido e la Cooperativa Mondovisione con il supporto del blog Malto Gradimento, proseguirà fino a domenica 26. Sono 16 i birrifici partecipanti, in arrivo da tutt’Italia tra realtà locali e marchi tra i più quotati della penisola. Quest’anno ci saranno Railroad (Seregno, MI), Vetra (Milano), The Wall (Venegono Inferiore, VA), Beer In (Trivero, BI),100venti (Borgomanero, NO), Ritual Lab (Formello, RM), Brewfist (Codogno, LO), Turaco (Busto Arsizio, VA), Canediguerra (Alessandria), Lambrate (Milano), Liquida (Ostellato, FE), Porta Bruciata (Brescia), War, 50&50 (Varese), Amerino (Amelia, TR) e OV - Orso Verde (Busto Arsizio, VA).