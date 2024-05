Il fascino senza tempo del design Jeep incontra l’evoluzione tecnologica in Avenger 4xe

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Avventura, audacia, esplorazione oltre i confini. I Suv sono l’incarnazione dell’offroad, della potenza mista al controllo, quindi anche della sicurezza in strada e fuori, impossibileuna tecnologia sempre all’avanguardia e in costante evoluzione. È per questo che il lancio della4xe – presentata in Germania di fronte alla stampa europea – rappresenta molto di più di un semplice ampliamento della gamma del marchio: grazie a una meticolosa attenzione ai dettagli,4xe integra perfettamente ildele della funzionalità del marchiocon le tecnologie più sviluppate, offrendo un’esperienza di guidapari. La presentazione nel cuore dell’Europa non può essere casuale.4xe è per dimensioni e caratteristiche una macchina perfetta per l’Europa. Intanto perché è un’auto compatta, la piccola del marchio, lunga appena 4,08 metri.