Il Conte di Montecristo | la recensione del film presentato al Festival di Cannes

Paolo Conte alla Scala: il docu-film "Il Maestro è nell'anima" in onda il 23 maggio su Rai3 in prima visione - Paolo conte alla Scala: il docu-film "Il Maestro è nell'anima" in onda il 23 maggio su Rai3 in prima visione - Il 19 febbraio del 2023 il Teatro alla Scala di Milano, da 250 anni Tempio dell’opera, della musica classica e del balletto, si è aperto per .. ondarock

Un gentiluomo a Mosca: recensione della serie TV con Ewan McGregor - Un gentiluomo a Mosca: recensione della serie TV con Ewan McGregor - Un gentiluomo a Mosca è imperdibile per la performance stratosferica di Ewan McGregor che vale, da sola, tutta la visione. cinematographe

“Contessa carità”, la storia di Marianna Farnararo de Fusco, cofondatrice del Santuario di Pompei - “contessa carità”, la storia di Marianna Farnararo de Fusco, cofondatrice del Santuario di Pompei - Un pamphlet intenso, tutto da leggere, in cui ai ricordi di famiglia si aggiungono preziose ricostruzioni della vita misericordiosa di Marianna Farnararo De Fusco ... ilgazzettinovesuviano