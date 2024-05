Il calvario giudiziario del protagonista Pietro Ferrara - costretto a difendersi da accuse infamanti 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ogni anno il 23 maggio la televisione celebra la Giornata della legalità, istituita per ricordare le vittime di mafia nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio del 1992. Lo fa con film, programmi e serie ad hoc. Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda Mascaria, film tv ispirato a una storia vera e diretto da Isabella Leoni. Ilè Fabrizio Ferracane nei panni di un imprenditore siciliano che, dopo aver trovato il coraggio di ribellarsi, èa pagarne le conseguenze. Cosa vedere su Netflix a maggio: le serie e i film da non perdere X Leggi anche › Da un fatto di cronaca: su Rai 1 c’è “Tutto per mio figlio” con Giuseppe Zeno Mascaria, la trama del film tv su Rai 1 Per anni il costruttore(Ferracane) èa pagare il pizzo per portare avanti la propria attività.