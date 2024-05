Il BPER Beach Volley Italia Tour è pronto a ripartire

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilè arrivato al nono anno e non smette di stupire. Nonostante abbia alle spalle nove stagioni, tra spiagge, coste, regioni, partite, schiacciate conserva ancora quel fascino e quello smalto delle prime edizioni. Sì, perché passano gli anni, ma come un buon vino si raffina e prende corpo con la sua semplicità, unicità, essenza e spettacolarità. Così, dopo un inizio nella fase invernale e la grande kermesse delle Club Series Finals di inizio maggio a Cesenatico ci si tuffa in una nuova, entusiasmante avventura. Centinaia dier saranno pronti a scatenarsi sugli arenili di tutta, dove alle schiacciate sulla sabbia non mancheranno quegli elementi imprescindibili come la voglia di stare insieme, la musica, il divertimento, gli aperitivi al calare del sole e ovviamente tanto. Lo sport sarà abbinato al turismo, alla vacanza. Saranno quattro mesi e mezzo di attività in sei regioni della nostra bellissima, otto location di grande fascino.