Il boom della birra analcolica | un terzo dei consumatori italiani la preferisce a quella tradizionale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Zero gradi o bassa gradazione alcolica. Le bevande senza alcol (vedi anche il vino) continuano a strappare sempre piùalle loro versioni tradizionali. Tra queste, una in particolare sta diventando un’alternativa sempre più valida tra i: la. Ancora una volta sono i numeri a parlare, questa volta attraverso un’indagine condotta da Bva Doxa per il Centro informazione(Cib) di Asso. Il fenomenolow e no alcol è conosciuta dall'80% degli amantisenza distinzione di età e viene consumata dal 67% di essi. Il 35% di questi(circa un) la sceglie al posto. Un dato rilevante e che mette sullo stesso piano le scelte dei Millennials (31%), Gen Z e Gen X (entrambe 36%). Proprio quest’ultima rappresenta uno dei target di riferimento in quanto registra il consumo più alto (69%), seguono i Millenials (65%) e la Gen Z (62%).