Il Bari di De Laurentiis è salvo | è finito il periodo nero del presidente?

(Di giovedì 23 maggio 2024) All’ultimo respiro perse la Serie A. All’ultimo respiro ha evitato la Serie C. Ildei Detranquillo non sa stare. Cerca emozioni forti. Ed è stata una serata da cuori forti quella vissuta a Terni dove la formazione allenata da Giampaolo (l’ultimo tecnico della stagione dopo una lunga serie di esoneri) ha conquistato la salvezza vincendo 3-0 con reti del capitano Di Cesare e poi nella ripresa di Ricci e Sibilli. Ala tensione aveva raggiunto picchi altissimi con dichiarazioni forse sincere ma di certo non rassicuranti di Aurelio Deche definì ilsuccursale del Napoli. Nonostante le smentite, il clima non è cambiato. Ma nel calcio conta sempre il campo e almeno la permanenza in Serie contribuirà almeno per qualche giorno a tranquillizzare il clima. È una situazione che ci interessa molto relativamente. Il risultato però può avere un significato anche per Napoli.