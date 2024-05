Il 15enne Carlo Acutis - noto come Patrono di Internet - sarà Santo | riconosciuti due miracoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il beatosi avvicina alla santità con il riconoscimento di un secondo miracolo. La Chiesa cattolica ha riconosciuto un evento straordinario che coinvolge una studentessa costaricana in Italia. Dopo un grave incidente, le sue condizioni disperate sono migliorate in modo inspiegabile post intercessione di. Chi era, ildiL'articolo Teleclubitalia. .

