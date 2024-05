Ic ‘Torre’ - consegnati i patentini per l’uso consapevole degli smartphone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon la consegna del patentino perdelloagli alunni di dieci classi, l’Istituto Comprensivo “Federico Torre” ha portato a conclusione il progetto “Patente di”, iniziativa promossa su tutto il territorio nazionale che si pone come principale obiettivo la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La manifestazione con il Dirigente Scolastico Edoardo Citarelli e la referente d’Istituto alla legalità professoressa Paola De Toma ha visto momenti di entusiastica partecipazione e di forte impegno per il futuro. I docenti di italiano che hanno portato avanti l’iniziativa sono le professoresse Mercurio, De Luca, Grelle, Davidde, Grasso, Spada, Gramazio, Iorio, Oliviero e Tripaldella. Svolto in collaborazione con l’Istituto Telesi@, scuola capofila della rete di scuole “Bullying Stop”, il progetto trova il suo fondamento nella Legge Nazionale 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e intende definire regole, limiti d’uso, età giusta per un uso sicuro di strumenti connessi, nellazza che l’avvento delle nuove tecnologie ed il loro impatto sulle ultime generazioni possono esporre tutti a grossi rischi, soprattutto i più giovani.