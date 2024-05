I veri carnefici del popolo palestinese Chi era veramente Ebrahim Raisi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il capo procuratore della corte penale internazionale dell'Aja Karim Ahmad Khan chiede il mandato d'arresto per il premier Israele Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant.I vertici israeliani sono accusati di uccisioni di massa e dell'assedio umanitario della striscia di Gaza che avrebbero causato una vera e propria catastrofe umanitaria.Ma secondo diversi analisti e osservatori tra cui anche la britannica Melanie Phillips del London Times idei palestinesi non si trovano nei palazzi governativi di Tel Aviv e le accuse del procuratore Khan non sono basate su evidenze solide e abbastanza credibili. Intanto i leader e le istituzioni internazionali piangono la morte di uno dei criminali più noti dei nostri tempi, soprannominato anche "il macellaio di Teheran" il presidente Iraniano, così ad esempio i membri del consiglio di sicurezza dell'ONU hanno reso omaggio al defuntocon un minuto di silenzio.

