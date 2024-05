I tombaroli hanno saccheggiato sontuose tombe risalenti a 1 800 anni fa in Cina - ma non hanno trovato questa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Scoperta diantiche inArcheologi cinesirinvenutodi una famiglia riccaa 1.800fa, rivelando che solo una delle treera stata risparmiata dai. Le sepolture, della dinastia Han, contenevano preziosi manufatti come spade e specchi di bronzo. Lealla dinastia Han sono state scoperte nel villaggio di Dazhuangzi, in. Dueerano state saccheggiate, ma una conteneva più di 70 manufatti, inclusi oggetti posti come offerte funerarie. Secondo l’Istituto cinese di archeologia, lesi trovavano sotto un tumulo in un parco locale danneggiato dall’agricoltura. Gli scaviL'articolo proviene da News Nosh. .

Franco Califano, profanata la tomba: rubato l’autografo in bronzo - Franco Califano, profanata la tomba: rubato l’autografo in bronzo - La tomba di Franco Califano, situata nel cimitero di Ardea, vicino a Roma, è stata profanata. L'autografo in bronzo è stato rubato. lettera43

The Shrouds di David Cronenberg doveva essere una serie Netflix: "Ci hanno ripensato, ecco perché" - The Shrouds di David Cronenberg doveva essere una serie Netflix: "Ci hanno ripensato, ecco perché" - The Shrouds, ultima fatica di David Cronenberg, è in concorso al Festival di Cannes, dove ha raccolto pareri per lo più positivi. Il regista, tuttavia, ha svelato che in origine il film doveva essere ... comingsoon

Profanata la tomba di Franco Califano, rubato l’autografo in bronzo del Califfo - Profanata la tomba di Franco Califano, rubato l’autografo in bronzo del Califfo - La tomba di Franco Califano è stata vandalizzata nel cimitero di Ardea: rubata la riproduzione della sua firma ... fanpage