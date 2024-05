I segreti del cioccolato Lezione da buongustai

(Di giovedì 23 maggio 2024) La classe 4A dell’indirizzo Amministrazione Finanza Marketing dell’istituto superiore Parentucelli Arzelà in visita all’azienda Stainer Chocolate, produttrice d’eccellenza lunigianese diaromatico a Pontremoli. Questa attività, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ha permesso ai ragazzi di vedere applicate le conoscenze apprese durante l’anno. La Stainer, fondata in Lunigiana nel 1998, è un’azienda artigianale caratterizzata da una grande creatività. Tutto nasce in laboratorio dove si sperimenta, si riflette e si progetta, alla ricerca della perfetta armonia dei sapori. Il titolare Pierangelo Fanti ha illustrato alla classe ed ai docenti le problematiche organizzative e di mercato e ha fatto assistere al processo produttivo di uno dei tanti tipi di praline rispondendo alle numerose domande dei ragazzi. Alla fine della dimostrazione gli alunni hanno avuto l’opportunità di degustare alcuni dei molteplici gusti di

