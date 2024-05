I nuovi giochi estivi Sabato Roma ospiterà 26 coppie di atleti per il primo campionato italiano di Footvolley

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024)al Circolo sportivo Eschilo 2 disi terrà la prima edizione deljuniores di. Si tratta di un esordio ufficiale per la disciplina che adotta per la prima volta lo stemma federale dalla Figest Federazione Italianae Sport Tradizionali. Si troveranno di fronte 26(ancheprovenienti dalla Lombardia, a Milano e Buccinasco ci sono strutture con molti appassionati), suddivise in 3 categorie: under 14, under 16 e under 17. Alle ore 15 prenderà avvio la fase preliminare, a gironi, a cui seguiranno le gare ad eliminazione diretta. A premiare i vincitori ci penserà Max Tonetto, ex calciatore professionista, oggi tra i promotori principali deleuropeo. Gli assoluti della disciplina andranno in scena, sempre a28 e domenica 29 settembre. Tra le due date sono previste diverse esibizioni che vedranno protagonisti, oltre ai miglioridella disciplina, anche alcuni ex calciatori di serie A.