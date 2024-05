I nuovi campioni del lusso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Fautrice quanto schiava delle tendenze, la moda si presenta come un continuo oscillare tra ciò che viene ritenuto cool o meno. Viene quasi da immaginare una di quelle altalene su cui i bambini si divertono al parco giochi in un continuo sali e scendi. Le mode, come gli amori, fanno giri immensi e poi ritornano come direbbe Antonello Venditti, prova ne è che dopo diversi anni di snobismo, le maison delhanno riscoperto un grande amore per lo sport e chi dello sport è protagonista. Complici le imminenti Olimpiadi di Parigi — per cui il gruppo LVMH ha deciso di investire circa l’1% dei suoi profitti (pari a 15.2 miliardi di euro nel 2023) — sono sempre più numerosi gli atleti nominati ambassador di alcune delle più importanti case di moda internazionali. E, benché il legame tra l’industria dell’abbigliamento e lo sport sia innegabile, è altrettanto evidente come siano i social media ad aver portato un rinnovato interesse verso la categoria.