I disagi? Certo - ci sono Ma ne varrà la pena

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ancora qualcheo per i commercianti e i gestori dei locali in via dei Mille, in attesa che si concludano i lavori per la riqualificazione dell’asse pedonale. Un intervento, questo, finanziato con i fondi del Pnrr, che era atteso da tempo per restituire decoro a un importante tratto del centro storico che unisce alcuni dei punti turistici più attrattivi della città. "Naturalmente qualcheo per noi c’è stato - dice Fabio Capriolo, titolare dell’Osteria dei Mille - Siamo stati costretti a chiudere per cinque giorni, quindi abbiamo registrato senz’altro delle ricadute in termini economici. Le difficoltà cianche ora, soprattutto a causa della polvere e dell’inquinamento acustico. Chi passa da qui spesso non si ferma anche per i rumori". "Sull’utilità dei lavori - prosegue Capriolo - non si può discutere", ma non mancano le preoccupazioni per il futuro, quando la via sarà riaperta al traffico veicolare.

