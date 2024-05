I consigli del fantacalcio - chi schierare e chi evitare nella 38ª giornata di Serie A | in gol Giroud?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non solo i pronostici, i fantallenatori sono pronti a definire le formazioni in attesa dell’ultimadel campionato diA. Nelle prime partite in campo Cagliari-Fiorentina e Genoa-Bologna. La Juventus sfida il Monza, il Milan la Salernitana. Domenica due gare alle 18: Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. Domenica sera le partite Empoli-Roma e Frosinone-Udinese, decisive per la corsa salvezza. A chiudere Lazio-Sassuolo e Verona-Inter. Ecco tutti idel. Chie chiruolo per ruolo Portieri Chi: l’ultimapotrebbe concludersi con due porte inviolate. Quella della Juventus contro il Monza e quella del Milan contro la Salernitana. In campo, dunque, Szczesny e Sportiello. Fiducia anche in Meret. Chi: le motivazioni rischiano di condizionare gli ultimi 90 minuti. A rischio Carnesecchi contro il Torino, Svilar contro l’Empoli e Skorupski contro il Genoa.

Cagliari-Fiorentina: l'ultima di Ranieri prima dell'addio, a fine partita il saluto del popolo sardo - Cagliari-Fiorentina: l'ultima di Ranieri prima dell'addio, a fine partita il saluto del popolo sardo - Questa sera si apre l'ultima giornata di campionato che vedrà sfidarsi Cagliari e Fiorentina. I 90 minuti di campo saranno solo un contorno a ciò che farà da sfondo ... ilgazzettino

Cagliari-Fiorentina in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - Cagliari-Fiorentina in diretta, risultato LIVE della partita di serie A - La cronaca in diretta di Cagliari-Fiorentina in programma oggi alle ore 20:45 in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ... fanpage

Cagliari vs Fiorentina: le scelte ufficiali - Cagliari vs Fiorentina: le scelte ufficiali - Visualizzazioni: 1 Inizia l’ultima giornata della serie A 2023/2024, anche questa volta divisa in 4 giorni, che parte con la sfida dell'”Unipol Domus” tra Cagliari e Fiorentina. Partita speciale per C ... calciostyle