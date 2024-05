Highlights e gol Cagliari-Fiorentina 2-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di. Prima frazione di gioco nella quale i sardi hanno almeno tre palle gol davvero nitide, ma un super Terracciano nega il gol a Luvumbo e Deiola con delle parate super. Ci pensa allora Giacomo Bonaventura, con una grande magia, a sbloccare il risultato. Nella ripresa succede tutto ed il contrario di tutto: ilpreme e ribalta la partita grazie a due grandi gol di Deiola e di Mutandwa. Ma lanon demorde e con Nico Gonzalez pareggia i conti: 2-2. Un punto che non dà comunque la certezza aritmetica alla squadra viola di qualificarsi per l’Europa. L’occasione l’avrà mercoledì nella finale di Conference League. ILDEI GOL E DEGLISportFace. .

