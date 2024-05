Harry Potter | il set LEGO che riproduce il castello di Hogwarts è in offerta su Amazon

Gary Oldman ritratta quanto dichiarato sul personaggio di Sirius Black che ha interpretato in tre dei film della saga di Harry Potter. L'attore lo aveva definito mediocre, ma poi ha sottolineato che la sua era una critica rivolta alla performance e non ai film. fanpage

Gary Oldman fa chiarezza sulle dichiarazioni in cui definiva 'mediocre' la sua performance di Sirius Black e chiede scusa ai fan di Harry Potter. Non è mai troppo tardi per le scuse. Gary Oldman ha colto la palla al balzo durante la conferenza di Parthenope di Paolo Sorrentino, in concorso a Cannes 2024, per fare chiarezza sulle dichiarazioni sulla saga di Harry Potter di qualche mese fa che tanto hanno fatto discutere i fan.

movieplayer