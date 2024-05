Harry Potter - Gary Oldman sulla segretezza della produzione | Ha penalizzato la mia performance

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 23 maggio 2024)è intervenuto ancora una volta sull’argomento, svelando che ladietro laavrebbela sua. “Non sono io che guardo il film e dico che è un film terribile o che io sono terribile”, ha chiaritoal Festival di Cannes a proposito dei suoi commenti passati, “vorrei solo che fosse successo in circostanze diverse”. Durante la conferenza stampa di presentazione di Parthenope, il film di Paolo Sorrentino in cui recita (qui la nostra recensione),ha chiarito ogni confusione sul momento in cui, nel dicembre 2023, ha definito “mediocre” la sua interpretazione nei film. “Quello che intendevo dire è che, come qualsiasi artista o attore o pittore, sei sempre ipercritico nei confronti del tuo lavoro”, ha detto. “Se non lo fai e sei soddisfatto di quello che stai facendo, per me sarebbe la morte. Se guardassi una miae pensassi: ‘Mio Dio, sono fantastico in questo’, sarebbe un giorno triste”.