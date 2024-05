Guida TV Sky Cinema e NOW | Dungeons e Dragons - L' onore dei ladri - Giovedi 23 Maggio 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Stasera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "- L'dei". Chris Pine interpreta Elgin, che, dopo la perdita della moglie, si unisce a un gruppo di personaggi variegati. Durante un furto, Elgin perde le tracce della figlia e, dopo una lunga prigionia, è deciso a ritrovarla. Fantasy, ironia e avventura si fondono in un film imperdibile. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino. Con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar, il film racconta la missione di un gruppo di soldati americani inviati a Parigi per uccidere Hitler durante la Seconda guerra mondiale. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, va in onda "Biancaneve", con Julia Roberts nel ruolo della Regina Cattiva. Questa irriverente versione della famosa fiaba vede Biancaneve affrontare la perfida matrigna con l'aiuto di sette nanetti briganti.

La Follia viene dal Passato - La Follia viene dal Passato - La Follia viene dal Passato, scheda del film di Jake Helgren, con Andrea Bowen, Lydia Hearst e Brando Eaton, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film ... comingsoon

I 5 migliori Picchiaduro a Scorrimento 2D di Capcom: nocche dure per le strade - I 5 migliori Picchiaduro a Scorrimento 2D di Capcom: nocche dure per le strade - La casa di Osaka è sempre stata considerata la regina dei Picchiaduro, che fossero a incontri oppure a scorrimento. C'era un tempo in cui i Picchiaduro a Scorrimento erano uno dei generi più in voga: ... msn

Lego Dungeons & Dragons: il designer Lucas Bolt ci racconta i segreti del set Il racconto del Drago Rosso! - Lego Dungeons & dragons: il designer Lucas Bolt ci racconta i segreti del set Il racconto del Drago Rosso! - Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Lucas Bolt, autore originale del progetto del set LEGO Ideas 21348 Dungeons & dragons Il racconto del Drago Rosso ... badtaste