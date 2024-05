Guerra ultime notizie Zelensky | Attacco brutale a Kharkiv - leader facciano di più per difenderci Egitto in contatto con Israele e Hamas per ripresa negoziati

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nuona notte di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza: 16 morti in una moschea della città principale dell’enclave palestinese e altri 8 nel campo profughi di Nuseirat. Spagna, Norvegia e Irlanda annunciano che riconosceranno lo Stato palestinese dal 28 maggio.esulta.richiama gli ambasciatori. Le famiglie degli ostaggi diffondono un video shock sul rapimento di 5 soldatesse il 7 ottobre. La Casa Bianca valuta di consentire all’Ucraina l’uso di armi Usa in Russia, secondo i media americani.

Francia, continua caccia all'evaso: cercò di comprare fucili d'assalto in cella - Bfmtv afferma in particolare che all'inizio di novembre 2022 l'uomo ha cercato di ottenere armi da guerra da un misterioso fornitore con il quale ha negoziato l'acquisto, per seimila euro ciascuno, ... adnkronos

Austin conferma a Gallant il sostegno dell'amministrazione Biden a Israele che continua ad uccidere civili a Gaza e in Cisgiordania - Nella guerra devastante condotta contro Gaza dal 7 ottobre, Israele ha ucciso almeno 35.709 ... Ce lo ricorda ancora la Wafa, riassumendo quanto accaduto a Jenin nelle ultime 24 ore: "Un giovane ... fai.informazione