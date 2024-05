Guerra Ucraina - 11mila evacuati nella regione di Kharkiv La Russia arresta generale per corruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – Quasipersone sono state costrette a lasciare le loro casedida quando le forze russe hanno lanciato una nuova offensiva nell'oblast nordorientale. A riferirlo è il governatore Oleg Synegubov, segno che la battaglia è diventata sempre più aspra. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca sta valutando se far cadere il divieto imposto a Kiev di usare armi americane per colpire in territorio russo inizia a vacillare. La Francia testa missile con capacità nucleare: un messaggio allaE, mentre il Financial Times scrive che "l'Ue è pronta a inasprire le sanzioni contro la Bieloper colmare una lacuna che ha consentito a Mosca di importare auto di lusso e altri beni occidentali vietati" nel Paese, la Norvegia fa sapere che chiuderà le frontiere ai turisti russi a partire dal 29 maggio, privandoli dell'ultimo punto di accesso diretto allo spazio Schengen.