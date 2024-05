Grave incidente sul lavoro a Pieve Santo Stefano | 23enne trasportato d’urgenza al Careggi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Stamattina, alle ore 9.30, la centrale operativa del 118 di Arezzo è intervenuta prontamente per unsulavvenuto lungo la E45, tra Val Savignone e Canili, a. Un giovane operaio di 23 anni è rimastomente ferito e, a causa della serietà delle sue condizioni, è statoin codice 3 all’ospedaledi Firenze con l’elicottero Pegaso 1. Sul luogo dell’sono giunti immediatamente diversi mezzi di soccorso, tra cui l’ambulanza infermierizzata di, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Inoltre, è intervenuto anche il servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza nei Luoghi di(PISL) per effettuare le necessarie verifiche e garantire che tutte le misure di sicurezza siano state rispettate. Le dinamiche dell’sono ancora in fase di accertamento, e le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e prevenire ulteriori incidenti sul