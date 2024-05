Granada CF | L’ultima sfida per il Granada

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-22 17:22:09 Il web è in subbuglio: TDopo aver consumato la retrocessione, il livello competitivo delè crollato, concatenando sconfitte in cui i rojiblancos non hanno praticamente trovato opposizione, aspettando con impazienza la fine della stagione per poter voltare pagina. A Girona il quadro non cambia, ma gli uomini di Sandoval cercheranno di ottenere la prima vittoria lontano dai Cármenes ed evitare così di cadere all’ultimo posto in classifica in caso di vittoria dell’Almería.due piccole sfide per trovare un raggio di motivazione. La squadra dei Nasridi giunge algiornata il peggior ospite della categoria, con 15 sconfitte e tre pareggi, una macchia che non potrà più scrollarsi di dosso, anche se cercherà la piccola soddisfazione di concludere il percorso con almeno una vittoria in trasferta e Superando così ildella stagione 2016-17, arrivato in Seconda senza gioia da outsider.