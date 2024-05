Gran finale di Wine&Thecity al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sabato 25 maggio ildeldi, storicodi Delizie dei Borbone, apre dalle 18 alle 21.30 in esclusiva per Wine&Thecity, per accogliere ildella XVI edizione: un percorso tra meraviglie botaniche, architettoniche e gastronomiche, alla scoperta di uno dei siti storici monumentali più affascinanti di Napoli, a lungo precluso al pubblico e ridonato alla collettività un anno fa, dopo un attento e appassionato lavoro di restauro architettonico e botanico. La serata comincia con la visita all’Agrumeto storico che è nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia dal 2021, prosegue con una passeggiata tra mandarini secolari e antiche cultivar fino a raggiungere ildei Fiori dove ancora oggi sono conservate le Stufe delle ananas – volute dai Borbone e prime in Europa – recentemente restaurate e tornate in funzione. Il percorso culmina nella corte del Casamentoche custodisce il forno storico dove, si dice, sia stata cotta nel 1889 la prima pizza Margherita in onore della Regina Margherita di Savoia.