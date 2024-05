Graduatorie ATA terza fascia - domanda di conferma o aggiornamento | come funziona la scelta della provincia

Graduatorie GPS 2024: titolo sostegno entro il 10 giugno dà 9 punti sulle classi di concorso, dall'11 giugno niente punteggio in più - Graduatorie GPS 2024/26, domanda dal 20 maggio al 10 giugno: ecco come si presenta. ORDINANZA e NOTA. Con VIDEO TUTORIAL COMPLETO Le risposte ai quesiti È possibile inviare un quesito all'indirizzo [...

Graduatorie GPS sostegno: (fino a) 36 punti in più per chi ha conseguito abilitazione da 30 CFU online - Graduatorie GPS 2024/26, domanda dal 20 maggio al 10 giugno: ecco come si presenta. ORDINANZA e NOTA. Con VIDEO TUTORIAL COMPLETO