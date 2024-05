Gori a Dublino | Orgoglioso della mia città Sono il sindaco più felice d’Europa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. È stata e sarà la grande festa dell’Atalanta quella di oggi nel centro di Bergamo: 15mila persone siradunate davanti ai maxi-schermi voluti dal Comune di Bergamo per assistere al grande storico successosquadra nerazzurra nella finale di Europa League dicontro il Bayer Leverkusen. Le reazioni Ildi Bergamo, Giorgio, ieri sera, mercoledì 23 maggio, aper assistere alla gara, ha commentato sul suo account Instagram: “Campioni!!! L’Atalanta e Bergamo sul tetto!!! Grazie ragazzi, grazie Presidente, grazie Gasp, ci avete regalato un’emozione che ricorderemo per tutta la vita!enormementemiae di questa squadra fantastica: non avrei mai sperato, da, di vivere un momento piùdi questo!”. Così il Ministro dell’Autonomia Roberto Calderoli: “L’Atalanta trionfatrice in Europa League rende orgoglio a tutto lo sport italiano e soprattutto alla nostra Bergamo.

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono tanti temi su cui abbiamo eccellenze e dobbiamo stare attenti a conservarle. Portiamole noi in Europa. Non dobbiamo accettare sconti con direttive che tendono ad appiattire lo standard dove noi siamo eccellenze”. ildenaro

Risarcimenti per le buche, salasso per il Campidoglio: un milione di euro l’anno - Risarcimenti per le buche, salasso per il Campidoglio: un milione di euro l’anno - Diecimila richieste di risarcimento in un anno per danni ai veicoli dovuti al fondo stradale disastrato. La fine della pandemia ha riportato il traffico romano ai livelli a cui eravamo abituati fino.. ilmessaggero

Il pasticcio del redditometro, la premier stoppa Leo: “Niente Grande Fratello” - Il pasticcio del redditometro, la premier stoppa Leo: “Niente grande Fratello” - Il capo del governo sospende il provvedimento per stanare gli evasori e sconfessa la linea del viceministro. La spinta di Lega e Fi per «abolire un orrore del ... laprovinciapavese.gelocal

Tommaso Zorzi: «I genitori di oggi sono troppo apprensivi, io i primi traumi li ho ricevuti dalla mia famiglia» - Tommaso Zorzi: «I genitori di oggi sono troppo apprensivi, io i primi traumi li ho ricevuti dalla mia famiglia» - Educare i propri figli è un compito non semplicissimo. Oggi i bambini possiedono un cellulare anche prima dei dieci anni e una mamma e papà spesso si ritrovano a rintracciare ... leggo