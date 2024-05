Golf | Sam Jones guida il Soudal Open 2024 dopo il primo giro - buone partenze di Manassero e Laporta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si è concluso ilaldi Anversa, in Belgio, che segna il ritorno in Europa del DP World Tour in questa stagione. A comandare è il neozelandese Sam, che s’inventa un -9 frutto di un eagle, sette birdie e un bogey: per luiin 62 colpi e ottimo inizio della settimana. Alle sue spalle gruppo abbastanza ampio a -7, che comprende gli inglesi Matthew Jordan e Andrew Wilson, lo spagnolo Nacho Elvira, il francese Romain Langasque e il danese Niklas Norgaard.: il DP World Tour riparte dalin Belgio con otto azzurri al via Questi sono seguiti a un colpo di distanza, e in solitaria, dallo scozzese Connor Syme, che apre appunto con -6 davanti a ulteriori setteisti. Questo gruppo di ottavi a -5 è composto dagli inglesi Ross Fisher, Matthew Baldwin e Alex Fitzpatrick, dallo spagnolo Alejandro del Rey, dal tedesco Nicolai von Dellingshausen, dallo svedese Jonas Blixt e dal canadese Aaron Cockerill.

